Résultat des législatives 2024 à Ittenheim (67117) – 2e tour [PUBLIE]

Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle de la France en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Ittenheim, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,73% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 17,26% de la Nupes au premier tour en 2022.

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très commenté. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quel que soit le résultat, un niveau de plus pourrait être atteint ce 7 juillet au soir.

Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est immanquablement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. A l'époque, aux législatives, Françoise Buffet l'emportait aussi au premier tour dans la ville d'Ittenheim, grattant 29,41% des voix sur place. Ittenheim choisira d'ailleurs Françoise Buffet au second tour, finalement en tête localement avec 68,60%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,40%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Ittenheim ?

D'après les dernières projections rendues publiques à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella devrait s'arroger pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. Le Front populaire pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra néanmoins prendre en compte les spécificités des territoires. Françoise Buffet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a engrangé 34,08% des suffrages à Ittenheim dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Delphine Daubenberger (Rassemblement National) et Raphaële Krattinger (Union de la gauche) avec respectivement 32,47% et 18,73% des votants. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Delphine Daubenberger qui s'y imposait, avec cette fois 33,11% devant Françoise Buffet avec 32,36% et Raphaële Krattinger avec 20,92%. Un résultat qui changera la physionomie du second round dans la zone.