Résultat des législatives 2024 à Schnersheim (67370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la gauche à Schnersheim ? Quelle part de voix ira au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix affichés à l'échelle nationale sont encourageants. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 6,9% des voix à Schnersheim. Un chiffre en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 20 points à Schnersheim L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse vainqueur à Schnersheim ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce dimanche soir à Schnersheim ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche dans la commune de Schnersheim il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 16,45% au premier tour, contre 31,02% pour Françoise Buffet (La République en Marche). Au second round,c'est encore Françoise Buffet qui remportera le plus de votes, avec 75,00% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 25,00%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Schnersheim A en croire les projections finales diffusées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient garder jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 36,39% des voix, Delphine Daubenberger (Rassemblement National) a pris les devants à Schnersheim, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round de la législative. Un résultat qui lui a permis de passer devant Françoise Buffet (Ensemble pour la République) et Raphaële Krattinger (Front populaire) avec 12,57% et 6,9% des électeurs. Delphine Daubenberger était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 33,11%, devant Françoise Buffet avec 32,36% et Raphaële Krattinger avec 20,92%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Schnersheim : quelle évolution ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Dimanche dernier, la participation lors du 1er round des législatives 2024 à Schnersheim a atteint 75,17%, surpassant de 15 points celle des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 60,36% des électeurs de Schnersheim (67) avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 59,57% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau du pays, la participation aux européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Schnersheim L'une des clés de ce scrutin législatif est l'ampleur de la participation. 24,83% des électeurs de Schnersheim se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,91% au premier tour. Au second tour, 52,4% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 15,84% des électeurs de la ville. L'abstention était de 15,24% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Schnersheim.

17:29 - Analyse socio-économique de Schnersheim : perspectives électorales Quelle influence la population de Schnersheim exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 137 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,78%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (91,63%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 702 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,68%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (3,35%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,11%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Schnersheim, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.