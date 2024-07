Résultat des législatives 2024 à Niederhausbergen (67207) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Niederhausbergen ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Niederhausbergen, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,47% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat à Niederhausbergen à l'issue des dernières législatives ? Le nombre de bulletins en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur localement pour cette législative 2024. La progression du RN se montre déjà solide à Niederhausbergen entre le score du parti nationaliste en 2022 (14,92%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (29,63%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés offrant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges par rapport à 2022 (89 sièges). Suffisant pour anticiper un ancrage durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Se retourner sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 fait également sens au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Avec 35,60% à Niederhausbergen, le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avait aussi été placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! (68,51% contre 31,49% pour Nupes). Françoise Buffet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les données avant le deuxième tour, un révélateur pour les législatives 2024 à Niederhausbergen Françoise Buffet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a rassemblé 34,57% des suffrages à Niederhausbergen dimanche 30 juin, lors du premier tour de l'élection législative. Delphine Daubenberger (Rassemblement National) et Raphaële Krattinger (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 29,63% et 20,47% des électeurs. La 4ème circonscription du Bas-Rhin n'a en revanche rendu le même classement que la cité, puisque c'est Delphine Daubenberger qui s'y taillait la part du lion, avec 33,11% devant Françoise Buffet avec 32,36% et Raphaële Krattinger avec 20,92%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Niederhausbergen ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Niederhausbergen a connu une participation de 75,38%, supérieure à celle des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 59,03% des personnes en âge de voter à Niederhausbergen avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 56,78% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Niederhausbergen À Niederhausbergen, le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin législatif. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 24,62%. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 262 personnes en âge de voter dans la ville, 17,61% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 16,56% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,15% au premier tour et 46,86% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Niederhausbergen ? Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Niederhausbergen ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Niederhausbergen Quelle influence la population de Niederhausbergen exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,86% et une densité de population de 475 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,02%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,49%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,51%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Niederhausbergen, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.