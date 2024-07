Résultat des législatives 2024 à Mittelhausbergen (67206) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins du Front populaire à Mittelhausbergen ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion choisira le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a glané un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Mittelhausbergen, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,61% des votes dans la localité. Il a donc fait progresser la gauche de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 16 points à Mittelhausbergen Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Mittelhausbergen entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Suffisant pour miser sur un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux législatives 2024 à Mittelhausbergen ? Il s'agit maintenant de déterminer si la tendance au second tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Il y a deux ans dans la commune de Mittelhausbergen, lors des élections des députés, le score était aussi de 40,05% pour Françoise Buffet , Mittelhausbergen étant déjà partie intégrante de la 4ème circonscription du Bas-Rhin. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche avec 74,41% contre 25,59% pour les perdants. Françoise Buffet conservait donc son avance sur place.

20:05 - Françoise Buffet (Ensemble !) en avance lors des législatives 2024 à Mittelhausbergen Françoise Buffet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a collecté 41,8% des votes à Mittelhausbergen dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Delphine Daubenberger (Rassemblement National) et Raphaële Krattinger (Front populaire) avec 24,89% et 17,61% des votants. C'est en revanche Delphine Daubenberger qui se taillait la part du lion, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 33,11% devant Françoise Buffet avec 32,36% et Raphaële Krattinger avec 20,92%.

19:21 - À Mittelhausbergen, la participation du 1er round dépasse celle des européennes L'étude des résultats des scrutins électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. À Mittelhausbergen, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 74,11%, plus élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 60,24% des inscrits sur les listes électorales de Mittelhausbergen (67) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 55,33% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Mittelhausbergen ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Mittelhausbergen, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 25,89% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,78% au premier tour. Au deuxième tour, 48,1% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,44% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 21,21% au deuxième tour. Les campagnes pour contrer le RN sont de nature à inciter les habitants de Mittelhausbergen (67206) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Dynamique électorale à Mittelhausbergen : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Mittelhausbergen, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 35,96% de cadres supérieurs pour 2 094 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 167 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,47% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 38,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,37%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3236,97 euros/mois. À Mittelhausbergen, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs français.