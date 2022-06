Résultat de la législative à Agneaux : en direct

12/06/22 19:23

Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. L'observation des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Durant les élections législatives de 2017, 59,4% des personnes en âge de participer à une élection à Agneaux avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 53,53% pour le second round.

La majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Agneaux. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 41,48% des votes exprimés, au premier round à Agneaux cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 16,22%, surclassant Marine Le Pen à 15,72% et Valérie Pécresse à 7,53%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

Les votants d'Agneaux avaient offert 16,22% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,76% et 2,28% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 24,26% à Agneaux pour ces élections légilsatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Agneaux (50180) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 41% des suffrages au premier tour à Agneaux, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 16% et 16% des votes. Le choix des votants d'Agneaux était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (75% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 25% des voix.