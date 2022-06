Résultat de la législative à Aiguefonde : 2e tour en direct

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Aiguefonde sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Aiguefonde. En direct 17:26 - À Aiguefonde, la candidature Rassemblement National en première position Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il faut bien sûr prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Aiguefonde. Grâce à 24,85% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Aiguefonde pour le 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Parti radical de gauche ramassent dans l'ordre 23,68% et 15,59% des suffrages. 13:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Aiguefonde ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 50,1% des personnes en capacité de voter à Aiguefonde s'étaient rendues aux urnes. Les jeunes montrent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour le deuxième tour des élections législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 76,97% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 79,61% au premier tour, soit 1679 personnes. 10:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Aiguefonde ? Les caractéristiques de ce 2ème volet des élections législatives à Aiguefonde sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Aiguefonde - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Aiguefonde aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Tarn

Tête de liste Liste Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Aiguefonde - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Aiguefonde

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Tarn

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aiguefonde Julien Lassalle (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,27% 23,68% Jean Terlier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,22% 15,59% Virginie Callejon Rassemblement National 22,20% 24,85% Guilhem Carayon Les Républicains 16,28% 11,70% Christelle Cabanis Parti radical de gauche 8,03% 15,59% Laura Ponce Reconquête ! 4,07% 3,80% Claire Dauge Régionaliste 2,18% 2,24% Ophélie Balestan Ecologistes 0,98% 0,58% Pierre Laporte Divers droite 0,97% 0,88% Chantal Tressens Divers extrême gauche 0,78% 1,07% Sandra Rey Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Aiguefonde Taux de participation 54,39% 50,10% Taux d'abstention 45,61% 49,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 2,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,47% Nombre de votants 56 653 1 054

Le résultat du premier round de l' élection législative à Aiguefonde est tombé. À Aiguefonde, les 2104 électeurs rattachés à la 3ème circonscription du Tarn se sont tournés vers la représentante Rassemblement National. Virginie Callejon a engrangé 25% des suffrages. Elle coiffe au poteau Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christelle Cabanis (Parti radical de gauche) qui reçoivent respectivement 24% et 16% des suffrages. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 3ème circonscription du Tarn, 110 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le taux de participation s'établit à 50% des habitants enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour la 3ème circonscription du Tarn.

Législatives 2022 à Aiguefonde : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des voix au premier tour à Aiguefonde, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 21% et 19% des voix. Le choix des administrés d'Aiguefonde était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (55% des suffrages), abandonnant ainsi 45% des suffrages à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Aiguefonde (Tarn) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.