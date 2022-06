Résultat des législatives à Aiguefonde - Election 2022 (81200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Aiguefonde

Le résultat des élections législatives 2022 à Aiguefonde est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn

Le résultat du premier round de l' élection législative à Aiguefonde est tombé. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 2104 citoyens de la 3ème circonscription du Tarn et résidant à Aiguefonde. Virginie Callejon a réuni 25% des voix. Elle est suivie par Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christelle Cabanis (Parti radical de gauche) qui ramassent 24% et 16% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Tarn, 110 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. La participation s'établit à 50% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Tarn, ce qui représente 1 054 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aiguefonde Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,27% 23,68% Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,22% 15,59% Virginie Callejon Rassemblement National 22,20% 24,85% Guilhem Carayon Les Républicains 16,28% 11,70% Christelle Cabanis Parti radical de gauche 8,03% 15,59% Laura Ponce Reconquête ! 4,07% 3,80% Claire Dauge Régionaliste 2,18% 2,24% Ophélie Balestan Ecologistes 0,98% 0,58% Pierre Laporte Divers droite 0,97% 0,88% Chantal Tressens Divers extrême gauche 0,78% 1,07% Sandra Rey Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Aiguefonde Taux de participation 54,39% 50,10% Taux d'abstention 45,61% 49,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 2,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,47% Nombre de votants 56 653 1 054

Législatives 2022 à Aiguefonde : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 29% des voix au premier tour à Aiguefonde, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 21% et 19% des voix. Le choix des administrés d'Aiguefonde était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (55% des suffrages), abandonnant ainsi 45% des suffrages à Emmanuel Macron. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des législatives à Aiguefonde (Tarn) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.