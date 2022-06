Résultat de la législative à Alixan : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Alixan dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Alixan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Alixan. En direct 17:28 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée à Alixan Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques électorales de chaque territoire, comme par exemple à Alixan. Grâce à 25,7% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Alixan lors du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueillent respectivement 24,6% et 23,49% des voix. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Alixan à l'occasion des législatives ? Au cours des dernières années, les 2578 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 59,26% des inscrits sur les listes électorales d'Alixan avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,4% au tour deux. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second round contre 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. 10:30 - Nouvelle journée des législatives 2022 à Alixan ce dimanche ! Les paramètres de ce 2ème round des législatives 2022 à Alixan sont limpides : la ville ne compte qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Alixan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Alixan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Emmanuelle Anthoine Les Républicains Pierre Jouvet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Alixan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Alixan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Alixan Pierre Jouvet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,50% 25,70% Emmanuelle Anthoine (Ballotage) Les Républicains 25,82% 24,60% Véronique Stin Rassemblement National 20,12% 19,08% Olivier Gafa Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,99% 23,49% Geneviève Verny Reconquête ! 3,83% 4,02% Nadine Nicolas Droite souverainiste 1,63% 1,81% Monique Bernard Divers extrême gauche 1,23% 0,40% Gérard Julien Droite souverainiste 0,57% 0,80% Aydin Tanriverdi Divers gauche 0,32% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Alixan Taux de participation 49,97% 50,05% Taux d'abstention 50,03% 49,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,49% Nombre de votants 49 559 1 013

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Alixan. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de votes parmi les 2024 habitants d'Alixan votant dans la 4ème circonscription de la Drôme. Dans la commune, Pierre Jouvet a recueilli 26% des voix. Il est suivi par Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) et Olivier Gafa (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 25% et 23% des suffrages. L'abstention représente 50% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Reste à déterminer si les électeurs des 68 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Drôme voteront comme ceux d'Alixan.

Législatives 2022 à Alixan : les enjeux