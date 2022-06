Résultat de la législative à Allauch : en direct

En direct

17:08 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Allauch ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Allauch ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle à Allauch avec 32,56% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 23,5%, au-dessus de Éric Zemmour à 14,55% et Jean-Luc Mélenchon à 12,7%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Allauch ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Allauch, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière énergétique et économique sont par exemple susceptibles de détourner l'attention des électeurs d'Allauch (13190) de leur devoir civique. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,63% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 20,46% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Allauch ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins précédents. Lors des précédentes élections législatives, sur les 17 331 personnes en âge de voter à Allauch, 56,6% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 49,51% pour le second tour.