Résultat des législatives 2024 à Auriol : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Comment la composition démographique d'Auriol façonne les résultats électoraux ?

La démographie et la situation socio-économique d'Auriol déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 258 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,98%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,15%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4 821 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,61%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,42%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Auriol mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,29% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.