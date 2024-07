Résultat des législatives 2024 à Gardanne : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Gardanne aux législatives

A mi-chemin des élections législatives, Gardanne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 21 174 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 167 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,28% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Gardanne incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 090 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 38,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 362,87 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Gardanne, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.