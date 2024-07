Résultat des législatives 2024 à Cadolive (13950) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 24,47 % et 25% à Cadolive pour le Nouveau Front populaire ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a récolté plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,47% des bulletins à Cadolive. Une progression en comparaison des 19,82% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son score de 2022 lors du second tour, soit 47% à l'époque.

20:58 - 28 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Cadolive Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe pour ces élections, au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 28 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN soit vainqueur à Cadolive ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce soir Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi regardé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Cadolive, comme lors des législatives 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Cadolive ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 16,44% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 44,75% des voix. Le Rassemblement national revenait en revanche en force au second tour, avec 53%, contre 47,00% pour le binôme Nupes.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche soir à Cadolive ? A l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Cadolive ont placé en tête José Gonzalez (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,47% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Jimmy Bessaih (Front populaire) et Véronique Bourcet-Giner (Ensemble pour la République) avec 24,47% et 23,18% des électeurs. José Gonzalez était aussi en tête dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône dans son ensemble, avec cette fois 48,83%, devant Véronique Bourcet-Giner avec 21,54% et Jimmy Bessaih avec 20,8%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Cadolive au niveau de la participation ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Le 30 juin dernier, 26,01% des électeurs de Cadolive n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 39,42% des électeurs de Cadolive avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 47,12% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives à Cadolive ? À Cadolive, la participation est sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif. Cadolive a atteint une participation de 73,99%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,04% au premier tour et 51,59% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,33% dans la ville, à comparer avec une participation de 79,01% au second tour, c'est-à-dire 1 453 personnes. La baisse du pouvoir d'achat pourrait nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Cadolive.

17:29 - Élections à Cadolive : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Cadolive, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 202 habitants répartis dans 1 001 logements, cette commune présente une densité de 516 hab/km². L'existence de 188 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,02% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,54% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,48%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 133 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. Cadolive manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.