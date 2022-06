Dans les 2 bureaux de vote d'Allonnes, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait atteint 11,88% des suffrages lors de cette première manche. Les conversions des votes écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,07% et 0,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 15,82% à Allonnes pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Allonnes, des sondages tout aussi parlants qu'en France ?

Les mouvements nationaux des ultimes semaines se répercuteront sans doute à Allonnes. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Allonnes cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 34,05% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 28,7%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,88% et Éric Zemmour à 7,41%.