Résultat des législatives 2022 à Ambillou

Le résultat des élections législatives 2022 à Ambillou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Indre-et-Loire

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Le résultat de l'élection législative 2022 à Ambillou est à présent officiel. Les citoyens des 54 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Ambillou ? L'abstention s'élève à 54% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire (soit 592 votants). Ambre Louisin a accumulé 32% des voix. Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 26% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ambillou Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 25,51% Ambre Louisin Rassemblement National 21,08% 31,85% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 19,01% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 8,05% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 5,14% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 3,60% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 3,94% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 1,54% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 1,37% Participation au scrutin Circonscription Ambillou Taux de participation 50,45% 46,50% Taux d'abstention 49,55% 53,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,34% Nombre de votants 43 947 592

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ambillou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:24 - Du côté de la Nupes, les 18,3% de Mélenchon à Ambillou regardés de près Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Ambillou comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,3% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,4% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 5,1% du côté des électeurs de gauche, sans compter le vote Mélenchon. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ambillou ? Marine Le Pen avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection suprême à Ambillou avec 31,8% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 27,9%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,3% et Éric Zemmour à 5,8%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement modifier ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Ambillou À Ambillou, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le taux d'abstention. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Ambillou. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 268 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,13% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,48% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Ambillou ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 779 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 59,38% au premier tour au niveau d'Ambillou. Le taux d'abstention était de 51,77% pour le deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Ambillou Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les 9 prétendants au 1er tour dans l'unique circonscription d'Ambillou, prenez le temps de consulter les programmes. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Ambillou : les enjeux

Comme partout en France, les 1 779 électeurs d'Ambillou (37340) seront amenés à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31,8% des votes au premier tour à Ambillou, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien député européen avaient obtenu 27,9% et 18,3% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants d'Ambillou avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 50,5% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,5% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ?