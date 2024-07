Résultat des législatives 2024 à Saint-Antoine-du-Rocher (37360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Saint-Antoine-du-Rocher ? Avec un peu plus de 28% des votes au niveau national au terme du 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,92% des votes à Saint-Antoine-du-Rocher. Ce qui correspond à une hausse en comparaison des 21,97% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux législatives à Saint-Antoine-du-Rocher il y a deux ans ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement à l'échelle locale. Si on se penche sur la progression du RN vue lors des dernières élections législatives au niveau national, soit près de quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs grappillés par le parti à Saint-Antoine-du-Rocher s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Suffisant pour prévoir un ancrage durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce soir A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera en conséquence très instructif. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Antoine-du-Rocher, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN ratait complètement la première marche en revanche à Saint-Antoine-du-Rocher à l'époque, lors des élections législatives, avec 19,51% au premier tour, contre 33,53% pour Sabine Thillaye (LREM). Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant, avec 65,09%, devant son adversaire Rassemblement National à 34,91%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national à ce stade François Ducamp (Rassemblement National) a recueilli 34,02% des suffrages à Saint-Antoine-du-Rocher le 30 juin dernier, lors du premier round de la législative. Sabine Thillaye (Ensemble !) et Marina Coccia (Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 27,94% et 23,92% des électeurs. C'est aussi François Ducamp qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, avec cette fois 35,25%, devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Saint-Antoine-du-Rocher au niveau de la participation ? L'analyse des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Antoine-du-Rocher a connu une participation de 75,13%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'était en effet hissé à 54,52% des électeurs de Saint-Antoine-du-Rocher. Le taux de participation était de 53,26% en 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Saint-Antoine-du-Rocher demeure l'abstention À Saint-Antoine-du-Rocher, la participation est indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Les résidents de Saint-Antoine-du-Rocher ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 75,13%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 354 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,42% étaient allées voter, contre un taux de participation de 82,36% au second tour, c'est-à-dire 1 116 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,73% au premier tour. Au deuxième tour, 46,5% des citoyens ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Élections à Saint-Antoine-du-Rocher : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Saint-Antoine-du-Rocher, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 70 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,67%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,86%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 703 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,23%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,48%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Antoine-du-Rocher mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,04% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.