Résultat des législatives 2024 à Chouzé-sur-Loire (37140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les 19,1% de la gauche à Chouzé-sur-Loire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Chouzé-sur-Loire, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,1% des votes dans la localité. Un score qui a fortement progressé de 7 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national très costaud à Chouzé-sur-Loire pour les législatives Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Le RN pourrait atteindre la victoire à Chouzé-sur-Loire lors du second tour de ces législatives si la tendance entamée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) s'applique localement, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir un député ici ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera ainsi un point d'observation clé localement pour ce second tour des législatives. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il encore gagner à Chouzé-sur-Loire ? Le Rassemblement national arrivait aussi en pôle position à Chouzé-sur-Loire il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Ambre Louisin devant ses concurrents au premier tour, avec 31,48% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,86%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,14%.

20:05 - François Ducamp (Rassemblement National) déjà devant avec 45,44% à Chouzé-sur-Loire aux législatives D'après les ultimes projections dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de s'arroger moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République préserveraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 45,44% des bulletins de vote, François Ducamp (Rassemblement National) a pris les devants à Chouzé-sur-Loire, dimanche 30 juin lors du 1er tour des élections législatives. Sabine Thillaye (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Marina Coccia (Union de la gauche) suivaient en recueillant respectivement 21,19% et 19,1% des votants à l'échelle de la ville. François Ducamp était aussi en tête dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 35,25%, devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux de participation à Chouzé-sur-Loire ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? En comparaison avec les européennes de ce printemps, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Chouzé-sur-Loire s'est intensifiée, culminant à 62,09%. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 499 électeurs de Chouzé-sur-Loire (37) avaient en effet pris part au scrutin (soit 46,43%), à comparer avec un taux de participation de 47,83% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Chouzé-sur-Loire, la participation va-t-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? Le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter un facteur déterminant de ces élections législatives 2024. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Chouzé-sur-Loire a atteint 37,91%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,94% au premier tour et 58,15% au deuxième tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,94% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 28,99% au premier tour. Le rejet de la politique en place serait par exemple capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Chouzé-sur-Loire.

17:29 - Chouzé-sur-Loire : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chouzé-sur-Loire mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter le résultat des législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 18,61% des résidents sont des enfants, et 10,31% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2037,79 euros par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 639 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,70%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (14,84%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chouzé-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,65% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.