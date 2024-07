Résultat des législatives 2024 à Neuillé-Pont-Pierre (37360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Neuillé-Pont-Pierre, qui va prendre avantage des électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a rassemblés le bloc au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 19,63% des bulletins à Neuillé-Pont-Pierre. Un chiffre qui n'a pas vraiment grimpé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,89%).

20:58 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Neuillé-Pont-Pierre Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Neuillé-Pont-Pierre entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Neuillé-Pont-Pierre ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Neuillé-Pont-Pierre ? Le Rassemblement national réalisait déjà un beau démarrage à Neuillé-Pont-Pierre au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Ambre Louisin devant ses concurrents au premier tour, avec 27,79% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,43%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Selon les études des instituts de sondages dévoilées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'union de la gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Grâce à 46,48% des votes, François Ducamp (Rassemblement National) a pris la pôle position à Neuillé-Pont-Pierre, le 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Sabine Thillaye (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Marina Coccia (Front populaire) avec 20% et 19,63% des votants. C'est aussi François Ducamp qui achevait ce premier tour en tête dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 35,25%, devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - Participation à Neuillé-Pont-Pierre : un sursaut par rapport au scrutin européen Au fil des précédentes consultations politiques, les 2 204 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Neuillé-Pont-Pierre était de 33,47%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 52,71% des électeurs de Neuillé-Pont-Pierre (37) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,64% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - 66,53% de participation lors de la première étape des élections législatives à Neuillé-Pont-Pierre À Neuillé-Pont-Pierre, l'une des clés de ces législatives 2024 est incontestablement l'abstention. Dans la commune, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,53%. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,4% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 77,27% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 261 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,72% au premier tour. Au second tour, 41,73% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Neuillé-Pont-Pierre ce soir ? Les appels à faire "barrage" au Rassemblement national sont de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Neuillé-Pont-Pierre.

17:29 - Neuillé-Pont-Pierre : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Neuillé-Pont-Pierre révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,46%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (64,46%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 733 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,94%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,35%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Neuillé-Pont-Pierre mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,53% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.