Résultat des législatives 2024 à Semblançay (37360) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Semblançay ? Avec un peu plus de 28% des voix au niveau du pays à l'issue du 1er round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022. Une performance qui pourrait le placer en position de contester la domination du RN au second tour. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,97% des voix à Semblançay. Une somme à compléter néanmoins avec les 20,47% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,84% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 2,71% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Semblançay ? La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du RN est déjà solide à Semblançay entre le score du mouvement en 2022 (25,12%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (37,3%), de l'ordre de 12 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. De quoi prévoir un ancrage durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Mis en échec en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de remporter l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Semblançay, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 25,12% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 25,86% pour Sabine Thillaye (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 53,94%. Sabine Thillaye conservait donc son avance sur place.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Semblançay ce dimanche ? D'après les projections des instituts de sondages rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient une centaine de sièges. Il faut néanmoins tenir compte des spécificités locales. François Ducamp (Rassemblement National) a raflé 37,3% des suffrages à Semblançay dimanche 30 juin, lors du premier tour des législatives. Marina Coccia (Front populaire) recevait 23,97%. Enfin, Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) décrochait 23,74% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, François Ducamp glanant cette fois 35,25%, devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - L'abstention observée dans le détail à Semblançay L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En comparaison avec les élections européennes de début juin, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Semblançay s'est renforcée, s'élevant à 74,52%. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 56,66% au sein de Semblançay, à comparer avec une participation de 51,89% il y a 5 ans. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Semblançay ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'étendue de la participation. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Semblançay s'élevait à 25,48%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,91% au premier tour et 51,27% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Semblançay ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,08% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,91% au premier tour. La volonté d'être enfin entendu est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Semblançay.

17:29 - Élections à Semblançay : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Semblançay révèlent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,23%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,86%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 833 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,27%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,33%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Semblançay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,07% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.