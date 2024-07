Résultat des législatives 2024 à Saint-Paterne-Racan (37370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Paterne-Racan, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? La Nupes ayant éclaté, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va immanquablement influencer ce second tour. Premier indice : l'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,59% des bulletins à Saint-Paterne-Racan. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 15,68% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,1% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 23 points à Saint-Paterne-Racan L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 23 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Saint-Paterne-Racan ? Les législatives avaient déjà donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-Paterne-Racan. On retrouvait en effet Ambre Louisin devant ses concurrents au premier tour, avec 26,07% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,23%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,77%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Paterne-Racan ont placé en tête François Ducamp (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 49,31% des suffrages. En 2e place, Sabine Thillaye (Ensemble ! - Majorité présidentielle) récupérait 19,59%. De son côté, Marina Coccia (Front populaire) recevait 16,59% des électeurs. François Ducamp était aussi en tête dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 35,25%, devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Saint-Paterne-Racan ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. À Saint-Paterne-Racan, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a atteint 31,28%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 47,27% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Paterne-Racan avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 44,25% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Saint-Paterne-Racan, la participation a atteint 68,72% lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 Le taux d'abstention est indiscutablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Paterne-Racan a atteint 31,28%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,87% au premier tour et 53,5% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 290 personnes en âge de voter dans la localité, 22,4% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,27% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Saint-Paterne-Racan ?

17:29 - Saint-Paterne-Racan et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Saint-Paterne-Racan, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,07%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 618 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,09%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,88%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Paterne-Racan mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,83% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.