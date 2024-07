Résultat des législatives 2024 à Mettray (37390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Mettray, que vont trancher les supporters de la gauche ? La Nupes étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Mettray, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,36% des votes dans la commune. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (16,84%).

20:58 - Le Rassemblement national à Mettray, un favori aux législatives ? L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN semble déjà solide à Mettray entre le score du parti nationaliste en 2022 (16,95%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,17%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Lors des dernières législatives à Mettray, le RN arrivait aussi à la seconde position sur le podium, 16,95% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 33,67% pour Sabine Thillaye (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 64,94%. Sabine Thillaye conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin dimanche dernier à Mettray ? Selon les dernières projections diffusées depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait décrocher pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Sabine Thillaye (Ensemble pour la République) a recueilli 31,17% des suffrages à Mettray dimanche 30 juin 2024, pour le 1er tour de l'élection législative. François Ducamp (Rassemblement National) et Marina Coccia (Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 30,17% et 22,36% des votants. C'est en revanche François Ducamp qui se taillait la part du lion, dans l'ensemble de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, avec cette fois 35,25% devant Sabine Thillaye avec 26,75% et Marina Coccia avec 24,13%.

19:21 - Mettray : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Mettray, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 69,52%, plus élevé que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux de participation s'était effectivement hissé à 54,02% au sein de Mettray. Le taux de participation était de 53,78% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Mettray ? À Mettray, l'un des critères déterminants de ces législatives 2024 est à n'en pas douter le taux de participation. Dans la commune, 69,52% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,54% au premier tour. Au second tour, 50,31% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Mettray ce soir ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,07% dans la commune. Le taux de participation était de 76,62% au premier tour, c'est-à-dire 1 350 personnes.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Mettray : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Mettray, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 929 logements pour 2 062 habitants, la densité de la ville est de 196 hab/km². Ses 133 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 638 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,75% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 40,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 35,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 714,33 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Mettray, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.