Résultat de la législative à Amblainville : 2e tour en direct

En direct

18:53 - La coalition Mélenchon s'était placée en 3e position à Amblainville il y a sept jours Les inscrits d'Amblainville avaient concédé 18,15% de leurs voix à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la première étape de l'élection législative 2022. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,07%, 3,41%, 0,33% et 3,63% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 21,44% à Amblainville pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Rassemblement National à Amblainville ? La candidature Rassemblement National a obtenu 37,45% des voix dimanche 12 juin lors du premier tour de l'élection législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent 23,75% et 18,15% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - Les chiffres de l'abstention au 2e tour des législatives, un élément essentiel à Amblainville ? Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 1238 électeurs d'Amblainville avaient participé au vote au premier tour (soit 42,97%). Le taux de participation était de 40,06% pour le deuxième tour. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.