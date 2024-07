Résultat des législatives 2024 à Méru : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères forts du scrutin législatif est incontestablement le taux de participation. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Méru était de 39,88%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 8 016 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 30,1% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 35,7% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 64,11% au premier tour et 63,0% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Méru aujourd'hui ?

17:29 - Élections législatives à Méru : un éclairage démographique

Dans la commune de Méru, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 644 habitants/km² et 45,2% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 17,79% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (76,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 891 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,45% et d'une population étrangère de 10,80% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,84% à Méru, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.