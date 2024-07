Résultat des législatives 2024 à Ully-Saint-Georges (60730) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont converger les orphelins du Front populaire à Ully-Saint-Georges ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La question revient avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier indice : l'attelage a réuni 28,06% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 13,63% des suffrages à Ully-Saint-Georges. Une performance à comparer néanmoins avec les 14,03% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 19 points à Ully-Saint-Georges Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très instructif. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il n'est pas impossible que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Ully-Saint-Georges pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Le nombre de bulletins glanés par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Ully-Saint-Georges ? Le RN se hissait aussi en première position à Ully-Saint-Georges à l'époque lors des législatives. C'est en effet Alexandre Sabatou qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 40,57% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 69,18%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,82%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Ully-Saint-Georges Dimanche 30 juin dernier, les citoyens d'Ully-Saint-Georges ont plébiscité Alexandre Sabatou (Rassemblement National), qui a rassemblé 59,94% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Pascal Bois (Ensemble !) et Amadou Ka (Union de la gauche) avec 18,31% et 13,63% des électeurs. Alexandre Sabatou était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 43,1%, devant Amadou Ka avec 31,29% et Pascal Bois avec 18,92%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à Ully-Saint-Georges au niveau de la participation ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Ully-Saint-Georges était de 68,00%, surpassant celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 1 449 personnes en âge de voter à Ully-Saint-Georges, 51,97% avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 53,64% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Ully-Saint-Georges ? À Ully-Saint-Georges, le niveau de participation est indiscutablement l'un des facteurs clés des législatives 2024. 32% des électeurs d'Ully-Saint-Georges se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,89% au premier tour. Au second tour, 53,56% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Ully-Saint-Georges ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,27% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 22,68% au deuxième tour. Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Ully-Saint-Georges ?

17:29 - Élections législatives à Ully-Saint-Georges : un éclairage démographique Dans les rues d'Ully-Saint-Georges, les élections sont en cours. Dotée de 842 logements pour 1 911 habitants, la densité de la ville est de 99 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 054 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,94% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 21,37% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 44,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1116,02 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Ainsi, Ully-Saint-Georges incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.