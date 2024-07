Résultat des législatives 2024 au Mesnil-en-Thelle (60530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Au Mesnil-en-Thelle, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,89% des bulletins au Mesnil-en-Thelle. Une percée à compléter néanmoins avec les 23,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,52% pour Yannick Jadot, 2,56% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Une progression notable du Rassemblement national au Mesnil-en-Thelle Le score de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections des députés. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points au Mesnil-en-Thelle entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national aux législatives au Mesnil-en-Thelle ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore gagner au Mesnil-en-Thelle ? Le RN parvenait aussi en pôle position au Mesnil-en-Thelle lors des législatives à l'époque. C'est en effet Alexandre Sabatou qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 29,73% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,31%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,69%.

20:05 - Déjà 47,41% pour le RN au Mesnil-en-Thelle aux élections législatives Avec 47,41% des votes, Alexandre Sabatou (Rassemblement National) a pris la pôle position au Mesnil-en-Thelle, le 30 juin 2024 lors du 1er round de l'élection législative. En seconde place, Pascal Bois (Ensemble !) glanait 22,25%. A la 3e place, Amadou Ka (Front populaire) recueillait 21,89% des électeurs. Alexandre Sabatou était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 43,1%, devant Amadou Ka avec 31,29% et Pascal Bois avec 18,92%.

19:21 - Participation au Mesnil-en-Thelle : un sursaut par rapport aux élections européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? En comparaison des élections européennes de cette année, l'abstention au premier round des législatives 2024 au Mesnil-en-Thelle s'est réduite de 16 points, atteignant 30,97%. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 647 inscrits sur les listes électorales au Mesnil-en-Thelle, 46,99% avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 45,1% lors des européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au deuxième tour au Mesnil-en-Thelle ? Ce dimanche, lors du second tour des élections législatives au Mesnil-en-Thelle, qu'en est-il de la participation ? Le taux de votants au Mesnil-en-Thelle pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 69,03%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,74% au premier tour. Au deuxième tour, 49,97% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir au Mesnil-en-Thelle ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 598 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,35% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,22% au deuxième tour, soit 1 266 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple capables d'impacter les choix que feront les électeurs du Mesnil-en-Thelle.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Mesnil-en-Thelle Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Mesnil-en-Thelle, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 329 habitants répartis dans 1 005 logements, cette commune présente une densité de 370 hab par km². Avec 135 entreprises, Le Mesnil-en-Thelle se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,73% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 34,7% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 118,15 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, au Mesnil-en-Thelle, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.