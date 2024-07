Résultat des législatives 2024 à Chambly : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections législatives à Chambly : impact de la démographie et de l'économie locale

Au cœur de la campagne électorale législative, Chambly est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 980 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 798 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 675 foyers fiscaux. Dans la ville, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 19,48% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 499 résidents étrangers, soit 4,93% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,07%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2423,3 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Chambly, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.