Résultat des législatives 2024 à Boran-sur-Oise (60820) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Boran-sur-Oise, qui va raffler les 16,32% de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes glanés à l'échelle de la France sont porteurs. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 16,32% des voix à Boran-sur-Oise. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 19,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,28% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 0,89% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a vivement progressé à Boran-sur-Oise Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 19 points à Boran-sur-Oise entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national ce soir à Boran-sur-Oise ? Le score du RN sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour le second tour de cette élection. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Boran-sur-Oise ? Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait également à tirer son épingle du jeu à Boran-sur-Oise. Dans la commune, c'est Alexandre Sabatou qui arrivait en tête au premier tour avec 28,82%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 60,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,63%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Boran-sur-Oise ce dimanche ? Avec 47,85% des bulletins de vote, Alexandre Sabatou (Rassemblement National) a pris la pôle position à Boran-sur-Oise, le 30 juin 2024 lors du 1er tour des élections législatives. Pascal Bois (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Amadou Ka (Nouveau Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 28,43% et 16,32% des votants à l'échelle municipale. Alexandre Sabatou était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 43,1%, devant Amadou Ka avec 31,29% et Pascal Bois avec 18,92%.

19:21 - Participation à Boran-sur-Oise : un sursaut par rapport aux élections européennes Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. À Boran-sur-Oise, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 67,98%, plus important de 13 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 54,24% dans la commune de Boran-sur-Oise, à comparer avec une participation de 54,04% il y a 5 ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Boran-sur-Oise Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Boran-sur-Oise ? Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 32,02%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,7% au premier tour et 49,97% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,21% des votants de la commune, contre une abstention de 21,03% au deuxième tour. La volonté de changement des habitants est susceptible de faire augmenter la participation à Boran-sur-Oise.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Boran-sur-Oise À Boran-sur-Oise, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 191 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,17%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (81,85%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 745 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,90%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,48%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Boran-sur-Oise mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,07% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.