Résultat de la législative à Ambon : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote d'Ambon, les voix qui avaient choisi le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour des législatives seront sans doute décisives ce dimanche pour la 2e étape du scrutin. Le candidat de gauche avait enregistré 24,44% des suffrages il y a sept jours. Mais ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,87%, 4,86%, 1,62% et 2,25% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 26,6% à Ambon pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Ambon ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il faut bien sûr prendre en compte les habitudes de chaque territoire, comme à Ambon. Dimanche 12 juin pour le premier round des élections législatives, les habitants d'Ambon ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 33,12% des suffrages. Elle est arrivée devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui ramassent dans l'ordre 24,44% et 17,04% des votes.