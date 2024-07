Résultat des législatives 2024 à Arzon (56640) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la gauche à Arzon ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des voix glanés au niveau de l'Hexagone sont un premier indicateur. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Arzon, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,73% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 13,5% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Quel score pour le RN à Arzon lors des législatives ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux législatives sera très commenté. Le RN est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Arzon ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel la dernière fois Se retourner sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Avec 43,18% à Arzon, le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avait également été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. A l'issue du second round,c'est encore Anne Le Hénanff qui va glaner le plus de votes, avec 73,04% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 26,96%.

20:05 - Les données avant le deuxième tour, un indicateur pour les législatives 2024 à Arzon Le 30 juin 2024, les électeurs d'Arzon ont placé en tête Anne Le Hénanff (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qui a obtenu 52,2% des votes. Un score qui lui a permis d'arriver devant Joseph Martin (Rassemblement National) et Anne Gallo (Nouveau Front populaire) avec respectivement 25,59% et 18,73% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Anne Le Hénanff glanant cette fois 42,13%, devant Anne Gallo avec 28,24% et Joseph Martin avec 25,37%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Arzon ? L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Arzon a atteint 18,98%, en dessous de celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 2 308 inscrits sur les listes électorales à Arzon, 31,24% avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 32,15% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - 81,02% de participation lors de la première étape des législatives à Arzon À Arzon, l'un des facteurs principaux du scrutin législatif est indiscutablement le niveau de participation. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Arzon était de 18,98%. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,14% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 16,62% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 36,08% au premier tour. Au deuxième tour, 36,09% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine sont de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens d'Arzon.

17:29 - Arzon et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Arzon, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 269 habitants répartis dans 6 449 logements, cette commune présente une densité de 234 hab/km². Avec 308 entreprises, Arzon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (18,03%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 53,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 059 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 16,88%, annonçant une situation économique tendue. En résumé, Arzon incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.