Résultat des législatives 2024 à Saint-Avé : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Avé

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Avé montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,45%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (62,22%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (12,15%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 4 730 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,82%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,57%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Avé mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,95% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.