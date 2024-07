Résultat des législatives 2024 à Arzal (56190) – 2e tour [PUBLIE]

Une autre question de ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. L'ensemble a obtenu plus de 28% des bulletins au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Arzal, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 28,82% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 29,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,65% pour Yannick Jadot, 2,28% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo).

Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du RN qui émerge des dernières législatives au niveau national, soit environ quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part d'électeurs grappillés par le parti à Arzal s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Suffisamment pour acter une installation durable du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

Il s'agit dorénavant de savoir si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Avec 29,99% à Arzal, le binôme Nupes avait en revanche été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription du Morbihan. Sur la commune d'Arzal, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse à l'issue du second tour, avec 52,89% contre 47,11% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

17:29 - Comment la composition démographique d'Arzal façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune d'Arzal, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,34% et une densité de population de 68 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (60,49%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 785 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,78%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,27%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 29,28%, comme à Arzal, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.