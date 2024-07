Résultat des législatives 2024 à Séné : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Séné

Comment la population de Séné peut-elle affecter les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 12,13% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 448 hab/km² et 40,82% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Un salaire moyen mensuel net de 2469,21 euros par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4 327 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,5%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,86%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Séné mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,37% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.