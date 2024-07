Résultat des législatives 2024 à la Trinité-Surzur (56190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à la Trinité-Surzur ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à la Trinité-Surzur, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 25,36% des votes dans la commune. Un chiffre qui est pourtant resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (25,09%).

20:58 - Jusqu'où peut aller le RN à la Trinité-Surzur lors des législatives ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Quand on analyse la progression du Rassemblement national vue lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part de suffrages arrachés par la formation politique à la Trinité-Surzur s'élève par ailleurs à 14 points sur la même période (de 23,37% en 2022 à 37,65% le 30 juin dernier). De quoi annoncer un ancrage durable du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À la Trinité-Surzur, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner ce scrutin localement. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de la Trinité-Surzur, grappillant 23,37% des voix sur place, contre 25,95% pour Anne Le Hénanff (Ensemble ! - Majorité présidentielle). La Trinité-Surzur se tournera en revanche vers Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au second tour, finalement en tête localement avec 53,33%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,67%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à la Trinité-Surzur ce dimanche ? Joseph Martin (Rassemblement National) a collecté 37,65% des votes à la Trinité-Surzur dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour de la législative. En seconde position, Anne Le Hénanff (Ensemble pour la République) recueillait 29,86%. Enfin, Anne Gallo (Union de la gauche) récupérait 25,36% des votants. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Anne Le Hénanff qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 42,13% devant Anne Gallo avec 28,24% et Joseph Martin avec 25,37%. De quoi imposer peut-être ce 7 juillet aux habitants de la Trinité-Surzur un second tour sans doute différent du premier dans la commune.

19:21 - À la Trinité-Surzur, la participation du premier tour éclipse celle du scrutin européen Au cours des dernières années, les 1 744 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Comme précisé dans la précédente publication, la participation lors du premier tour des élections législatives à la Trinité-Surzur était de 76,33%, plus importante que celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 56,66% des inscrits sur les listes électorales de la Trinité-Surzur (56) avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 52,41% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à la Trinité-Surzur Le niveau d'abstention est indéniablement un critère important de ces élections législatives. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à la Trinité-Surzur s'élevait à 76,33%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,62% au premier tour. Au deuxième tour, 47,01% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à la Trinité-Surzur ce soir ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 80,42% au second tour, c'est-à-dire 965 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de la Trinité-Surzur (56190).

17:29 - La Trinité-Surzur : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de la Trinité-Surzur, les élections sont en cours. Avec ses 1 721 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 97 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,68%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 32,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 27,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 432,61 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À la Trinité-Surzur, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.