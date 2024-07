Résultat des législatives 2024 à Vannes : les premiers chiffres du 2e tour

Grâce à 43,64% des voix, Anne Le Hénanff (Ensemble !) a pris la tête à Vannes, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round de la législative. Anne Gallo (Union de la gauche) et Joseph Martin (Rassemblement National) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 30,32% et 22,1% des votants. Anne Le Hénanff était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Morbihan dans son ensemble, avec cette fois 42,13%, devant Anne Gallo avec 28,24% et Joseph Martin avec 25,37%.

17:29 - Dynamique électorale à Vannes : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Vannes, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,48%. Un salaire moyen mensuel net de 2391,36 euros par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 20 396 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (26,68%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,76%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,04% à Vannes, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.