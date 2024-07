Résultat des législatives 2024 à Theix-Noyalo : les premiers chiffres du 2e tour

À Theix-Noyalo, la participation constitue incontestablement l'une des clés de ces élections législatives. Les résidents de Theix-Noyalo ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 75,33%. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 833 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,32% étaient allés voter. La participation était de 80,1% au second tour, c'est-à-dire 5 479 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,28% au premier tour et 53,66% au deuxième tour.

17:29 - Theix-Noyalo : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Theix-Noyalo, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 167 hab par km² et un taux de chômage de 8,72%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2415,42 €/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3 649 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,47%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,15%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Theix-Noyalo mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,14% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.