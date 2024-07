Résultat des législatives 2024 à Sarzeau : les premiers chiffres du 2e tour

Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Le premier round des législatives 2024 à Sarzeau a connu un pourcentage d'abstention de 21,97%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 35,17% des inscrits sur les listes électorales de Sarzeau (56) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 35,89% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

À Sarzeau, l'une des clés de ces législatives 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Le pourcentage de participation à Sarzeau était de 78,03% pour le premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,27% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,46% au premier tour, ce qui représentait 6 729 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 60,15% au premier tour et 59,24% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sarzeau ce soir ? La question des retraites et l'insécurité pourraient ramener les citoyens de Sarzeau vers les urnes.

17:29 - Sarzeau aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quelle influence la population de Sarzeau exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 10,15% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 50,79% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2433,63 € par mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 033 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,86%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 57,73%, comme à Sarzeau, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.