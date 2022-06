Résultat des législatives à Ambon - Election 2022 (56190) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Ambon

Le résultat des élections législatives 2022 à Ambon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Morbihan

Le résultat de la législative à Ambon est tombé. Dans la 1ère circonscription du Morbihan, les 1858 habitants d'Ambon ont choisi la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 48% (968 votants). A l'échelle de la commune, Anne Le Hénanff a rassemblé 33% des voix. Elle arrive devant Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Veronique Caroline Le Barz (Rassemblement National) qui recueillent 24% et 17% des votes. L'issue définitive de la législative au niveau de la 1ère circonscription du Morbihan résultera de la conduite des électeurs des 24 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ambon Anne Le Hénanff Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,05% 33,12% Luc Foucault Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,01% 24,44% Lydia Veronique Caroline Le Barz Rassemblement National 11,58% 17,04% François Ars Les Républicains 8,12% 5,93% François Mousset Divers droite 6,34% 3,60% Franck Chevrel Reconquête ! 4,79% 4,13% Yann Le Baraillec Divers gauche 3,32% 3,07% Jean-Jacques Page Régionaliste 1,39% 1,48% David Cabas Droite souverainiste 1,26% 1,80% Magali Croci Ecologistes 1,22% 1,06% Françoise Ramel Régionaliste 1,06% 2,01% Bertrand Deléon Divers 0,71% 0,95% Paul Robel Divers extrême gauche 0,64% 1,06% Marc Peschanski Divers extrême gauche 0,50% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Ambon Taux de participation 54,62% 52,10% Taux d'abstention 45,38% 47,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,72% Nombre de votants 62 734 968

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ambon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Quel résultat aux législatives d'Ambon pour le bloc de gauche ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Ambon, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 17,87% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,86% et 1,62% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 24,35% à Ambon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ambon ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Ambon au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or la dernière présidentielle, à Ambon cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 38,14% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 19,14%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,87% et Yannick Jadot à 4,86%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche 27,85% des votants en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Ambon demeure la participation À Ambon, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 854 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,34% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,59% au premier tour, soit 1 457 personnes. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz seraient par exemple capables de détourner l'attention des habitants d'Ambon de leur devoir civique. 11:30 - À Ambon, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément essentiel Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 1 587 personnes en âge de voter à Ambon, 58,29% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 47,76% au second tour. 09:30 - Le bureau de vote ouvert un peu plus longtemps à Ambon A l'occasion du premier tour des législatives 2022, la cité d'Ambon dispose d'une dérogation lui permettant de fermer ses bureaux de vote à 19 heures contre 18 heures. Un écart bien utile pour les citoyens qui peineraient à faire leur choix sur les 14 candidats de la seule circonscription du territoire.

Législatives 2022 à Ambon : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Ambon (56) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38,1% des voix au premier tour à Ambon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la dernière élection et celui qui joua le rôle de troisième homme de la dernière élection avaient obtenu 19,1% et 17,9% des voix. Le choix des administrés d'Ambon était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (66,3% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 33,7% des voix. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?