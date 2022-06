Résultat des législatives à Amfreville-la-Mi-Voie - Election 2022 (76920) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l' élection législative à Amfreville-la-Mi-Voie. Le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 2004 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime résidant à Amfreville-la-Mi-Voie. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 86 autres communes qui la composent. Sébastien Duval a amassé 34% des voix au sein de la ville. Annie Vidal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bastien Holingue (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 24% et 20% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime s'élève à 48%, ce qui représente 964 non-votants.

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 26,84% des votes au premier tour à Amfreville-la-Mi-Voie, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 25,47% et 24,30% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à se maintenir, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 56,70% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 43,30% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Quel candidat les 3 354 habitants d'Amfreville-la-Mi-Voie placeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?