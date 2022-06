Résultat des législatives à Andouillé - Election 2022 (53240) [DEFINITIF]

Le résultat des élections législatives 2022 à Andouillé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Andouillé.

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le résultat de l'élection législative à Andouillé a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 3ème circonscription de la Mayenne, les 1774 citoyens d'Andouillé se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'issue définitive de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera des choix des électeurs des 98 autres communes qui la composent. L'abstention s'établit à 53% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Mayenne (943 non-votants). Dans la ville, Yannick Favennec a accumulé 50% des voix. Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) le suivent avec dans l'ordre 30% et 15% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Andouillé Yannick Favennec Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 49,82% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 30,01% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 14,64% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 2,34% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 1,35% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 1,11% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 0,74% Participation au scrutin Circonscription Andouillé Taux de participation 47,90% 46,87% Taux d'abstention 52,10% 53,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 0,84% Nombre de votants 34 693 831

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Andouillé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:53 - Quel résultat à Andouillé pour le bloc LFI-PS-EELV ? Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Andouillé, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 19,39% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,97% et 2,24% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 27,6% à Andouillé pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Andouillé, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Andouillé, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place avec 31,84% des voix, devant Marine Le Pen à 22,82%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 19,39% et Yannick Jadot à 5,97%. Mais en France, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute la situation lors des législatives à Andouillé ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Andouillé ? À Andouillé, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs importants des élections législatives 2022. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 21,12% au sein de la localité, à comparer avec une abstention de 21,91% au premier tour. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à éloigner les citoyens d'Andouillé des isoloirs. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Andouillé ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 2 363 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 55,76% au premier tour au sein d'Andouillé. Le taux d'abstention était de 46,29% au round numéro deux. 09:30 - Les habitants d'Andouillé ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de cette journée d'élections législatives à Andouillé, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. On dénombre 7 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Andouillé : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Andouillé (53) seront incités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Quel candidat soutiendront-ils ? Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32% des suffrages au premier tour à Andouillé. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 19% des voix. Le choix des citoyens d'Andouillé était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63% des voix), abandonnant par conséquent 37% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?