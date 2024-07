Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-la-Cour (53410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Saint-Pierre-la-Cour ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections sera celle du résultat de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 19,71% des suffrages à Saint-Pierre-la-Cour. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 22,19% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Quels résultats pour le RN lors du 2e tour à Saint-Pierre-la-Cour ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très commenté. Le Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de la victoire à Saint-Pierre-la-Cour lors du second tour de ces législatives si la situation démarrée lors des élections du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. Un surplus qui s'appliquera dans la localité avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Saint-Pierre-la-Cour ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera ainsi très scruté. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Pierre-la-Cour, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 25,7% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 45,08% pour Yannick Favennec (Ensemble !) au premier tour. Il n'y avait pas eu de second round dans la circonscription. Signe du bouleversement du contexte politique en deux années, ce scénario est n'a pas eu sa place cette année.

20:05 - Déjà 40,15% pour le RN à Saint-Pierre-la-Cour aux élections législatives Selon les projections en nombre de sièges communiquées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes pourraient conserver une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Annie Bell (Rassemblement National) a collecté 40,15% des votes à Saint-Pierre-la-Cour dimanche 30 juin, lors du premier round de l'élection législative. Yannick Favennec (Horizons) et Stéphanie Lefoulon (Union de la gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 38,4% et 19,71% des votants. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Yannick Favennec qui y arrivait en première place, avec cette fois 48,68% devant Annie Bell avec 31,11% et Stéphanie Lefoulon avec 19,18%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants de Saint-Pierre-la-Cour un second tour sans doute différent du premier dans la localité.

19:21 - La participation analysée avec attention à Saint-Pierre-la-Cour Au fil des dernières années, les 2 339 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 53,23% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Pierre-la-Cour avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 53,09% lors des européennes de 2019. @bloc1_participation_presidentielle_2022 @cause_bloc_participation

18:35 - 65,27% de participation lors de la première étape des législatives 2024 à Saint-Pierre-la-Cour @attaque_bloc_precedentes_elections @bloc_participation_euro En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,02% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,7% au deuxième tour, soit 1 300 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français serait par exemple en mesure de ramener les électeurs de Saint-Pierre-la-Cour (53410) dans les isoloirs.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Pierre-la-Cour Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Pierre-la-Cour, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 306 habitants répartis dans 1 019 logements, cette ville présente une densité de 136 habitants/km². L'existence de 75 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,58% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,41% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2058,55 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Pierre-la-Cour, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.