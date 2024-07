Résultat des législatives 2024 à Mayenne : les premiers chiffres du 2e tour

@attaque_bloc_precedentes_elections @bloc_participation_euro Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 627 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,18% étaient restés chez eux. L'abstention était de 27,4% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français, combinée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient capables de faire augmenter la participation à Mayenne (53100).

17:29 - Analyse socio-économique de Mayenne : perspectives électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Mayenne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 900 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 822 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,74%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 543 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, 32,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 391,60 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Mayenne montre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.