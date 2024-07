Résultat des législatives 2024 à Aron (53440) – 2e tour [PUBLIE]

Il s'agit dorénavant de savoir si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Lors des législatives il y a deux ans, Yannick Favennec l'emportait aussi au premier tour dans la commune d'Aron, grappillant 62,30% des votes sur place. Un score tel et si étendu dans la circonscription qu'il n'y avait pas eu de second round. Signe de l'évolution radicale du contexte politique en deux années, ce scénario est n'a visiblement plus sa place cette année.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Aron

Dans les rues d'Aron, les élections sont en cours. Avec ses 9,84% d'agriculteurs pour 1 832 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 70 entreprises, Aron permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,77% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,54% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 60,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,41% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 305,93 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Aron, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, se joignent aux défis français.