Résultat des législatives 2024 à Saint-Ouën-des-Toits (53410) – 2e tour [PUBLIE]

Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Ouën-des-Toits ont plébiscité Yannick Favennec (Horizons), qu'ils ont gratifié de 46,57% des votes. Annie Bell (Rassemblement National) et Stéphanie Lefoulon (Nouveau Front populaire) suivaient avec respectivement 27,9% et 23,71% des électeurs. C'est aussi Yannick Favennec qui arrivait en pôle position dans la 3ème circonscription de la Mayenne dans son ensemble, avec cette fois 48,68%, devant Annie Bell avec 31,11% et Stéphanie Lefoulon avec 19,18%.

17:29 - Saint-Ouën-des-Toits aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Ouën-des-Toits contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 4,6% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 80 hab/km² et 50,19% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,66%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 678 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,76%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Ouën-des-Toits mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,88% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.