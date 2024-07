Résultat des législatives 2024 à Lassay-les-Châteaux (53110) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a glané un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,28% des suffrages à Lassay-les-Châteaux. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 17,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Lassay-les-Châteaux ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 11 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

Ce premier verdict est immanquablement à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. Il y a deux ans à Lassay-les-Châteaux, lors des élections du Parlement, le score était de 59,83% pour Yannick Favennec , Lassay-les-Châteaux votant déjà pour la 3ème circonscription de la Mayenne. Un résultat si élevé et si partagé par les communes voisines qu'il n'y avait pas eu de second round. Signe du contexte radicalement différent en 2024, il faut bien cette fois aller voter pour un deuxième tour ce dimanche 7 juillet….

20:05 - Les données avant le 2e tour des législatives 2024 à Lassay-les-Châteaux

A en croire les projections des instituts de sondages communiquées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'assurer pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc centriste pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il faudra cependant tenir compte des habitudes locales. Le dimanche 30 juin, les électeurs de Lassay-les-Châteaux ont préféré Yannick Favennec (Horizons), à qui ils ont accordé 53,72% des votes. Annie Bell (Rassemblement National) et Stéphanie Lefoulon (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant respectivement 26,54% et 19,28% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Yannick Favennec glanant cette fois 48,68%, devant Annie Bell avec 31,11% et Stéphanie Lefoulon avec 19,18%.