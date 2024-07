Résultat des législatives 2024 à Port-Brillet (53410) – 2e tour [PUBLIE]

L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a récolté un peu plus de 28% des suffrages au niveau de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Port-Brillet, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 25,03% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 27,94% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Port-Brillet en 2 ans

Le résultat obtenu par le RN sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement au niveau local. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 17 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.