Résultat des législatives 2024 au Bourgneuf-la-Forêt (53410) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Au Bourgneuf-la-Forêt, quel candidat vont choisir les électeurs de gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste un mystère dans cet épilogue. Au premier tour, le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, au Bourgneuf-la-Forêt, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,76% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 22,61% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,69% pour Yannick Jadot, 1,6% pour Fabien Roussel et 2,49% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit au Bourgneuf-la-Forêt en 2 ans Le score du RN sera un point d'observation clé pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Au Bourgneuf-la-Forêt, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Les élections législatives à l'époque au Bourgneuf-la-Forêt bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui rassembleront 48,71% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 3ème circonscription de la Mayenne. Il n'y avait pas eu de second round dans la circonscription. Signe de la situation totalement différente en 2024, il faut bien cette fois aller voter pour la deuxième fois ce 7 juillet.

20:05 - Au Bourgneuf-la-Forêt, les résultats des législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? A en croire les projections des instituts dévoilées sur la base des résultats du premier tour, l'extrême droite devrait s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il faut bien évidemment tenir compte des spécificités locales. Grâce à 42,87% des suffrages, Yannick Favennec (Horizons) a pris la pôle position au Bourgneuf-la-Forêt, dimanche 30 juin lors du premier round de la législative. Un résultat qui lui a permis de passer devant Annie Bell (Rassemblement National) et Stéphanie Lefoulon (Union de la gauche) avec 38,24% et 17,76% des votants. C'est aussi Yannick Favennec qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 48,68%, devant Annie Bell avec 31,11% et Stéphanie Lefoulon avec 19,18%.

À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? A l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 420 personnes en âge de voter au Bourgneuf-la-Forêt, 52,82% étaient effectivement restées chez elles. Le taux d'abstention était de 49,0% il y a 5 ans.

Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 392 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,36% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 25,14% au deuxième tour.

17:29 - Le Bourgneuf-la-Forêt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et la situation socio-économique du Bourgneuf-la-Forêt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 3,95% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec une densité de population de 62 hab/km² et 44,48% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 567 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,01%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,89%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation au Bourgneuf-la-Forêt mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 44,85% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.