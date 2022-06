Résultat de la législative à Anet : 2e tour en direct

17:25 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Anet ?

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Anet. Avec 52,17% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Anet dimanche 12 juin lors du 1er tour des élections législatives. La candidature Rassemblement National récupère 21,27% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 10,49% des votes.