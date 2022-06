Résultat de la législative à Annœullin : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Annœullin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À Annœullin, des sondages aussi justes ? Avec 32,36% des suffrages, à Annœullin, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 29,06%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,82% et Éric Zemmour à 5,85%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives à Annœullin, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Annœullin ? La participation constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Annœullin. Le conflit militaire russo-ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique pourraient tempérer l'importance de l'élection aux yeux des habitants d'Annœullin. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 572 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 73,84% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 72,41% au premier tour, ce qui représentait 5 483 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Annœullin quel était le taux de la participation à Annœullin en 2017 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les élections législatives de 2017, 61,41% des inscrits sur les listes électorales d'Annœullin avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 53,42% au round deux. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Annœullin ? Si vous avez encore des doutes concernant les 8 impétrants au 1er tour dans la circonscription d'Annœullin, gardez vos nerfs. Les bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Annœullin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Victor Catteau Rassemblement National Manon Stoffel Ecologistes Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale Pierrick Dennequin Droite souverainiste Hugues Sion Reconquête ! Sébastien Huyghe Les Républicains Luc Dubois Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Annœullin : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32.36% des votes au premier tour à Annœullin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29.06% et 15.82% des suffrages. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en décrochant 51.41% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 48.59% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Annœullin (59) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.