Résultat des législatives 2024 à Fournes-en-Weppes (59134) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Fournes-en-Weppes, qui vont plebisciter les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des votes à l'échelle nationale au moment du premier tour des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Fournes-en-Weppes, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,22% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 16,9% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,92% pour Yannick Jadot, 2,75% pour Fabien Roussel et 0,94% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Fournes-en-Weppes aux législatives 2022 La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du RN semble déjà forte à Fournes-en-Weppes entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (16,7%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,47%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN une progression de 130 à 160 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Assez pour anticiper une implantation durable du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Reste désormais à découvrir si l'évolution des scores au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Le premier tour des législatives à l'époque à Fournes-en-Weppes offrait en revanche 35,23% pour Frédéric Cauderlier (Ensemble !)des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 23,63% des voix. Ce premier round contrasté ne va pas empêcher le RN de finir victorieux au second tour avec 16,7%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,43%.

20:05 - Sébastien Huyghe (Divers droite) en avance avec 50,6% à Fournes-en-Weppes aux législatives A en croire les enquêtes dévoilées entre les deux tours, l'alliance RN-LR devrait gagner moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Front populaire pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Avec 50,6% des voix, Sébastien Huyghe (Divers droite) a pris la tête à Fournes-en-Weppes, dimanche 30 juin à l'occasion du premier round des élections législatives. Victor Catteau (Rassemblement National) captait 31,47%. A la 3e place, Ophélie Delneste (Nouveau Front populaire) récupérait 16,22% des votants. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la commune, puisque c'est Victor Catteau qui y devançait ses adversaires, avec 40,08% devant Sébastien Huyghe avec 34,37% et Ophélie Delneste avec 24,26%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport aux européennes à Fournes-en-Weppes ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? À Fournes-en-Weppes, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 24,49%, plus bas de 16 points que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 40,44% des électeurs de Fournes-en-Weppes avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 40,78% pour le scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives 2024 à Fournes-en-Weppes ? À Fournes-en-Weppes, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Dans la ville, 24,49% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 801 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,99% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 22,21% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,08% au premier tour. Au deuxième tour, 45,91% des votants ne se sont pas déplacés. La nouvelle perception de la vie politique serait capable d'impacter le pourcentage de participation à Fournes-en-Weppes (59134).

17:29 - Comprendre l'électorat de Fournes-en-Weppes : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Fournes-en-Weppes, le scrutin est en cours. Avec ses 28,15% de cadres supérieurs pour 2 190 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 142 entreprises, Fournes-en-Weppes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,64%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 43,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3146,76 euros/mois, la ville vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Fournes-en-Weppes participe à l'histoire française.