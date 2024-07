Résultat des législatives 2024 à Marquillies (59274) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les supporters du Front populaire à Marquillies ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Front populaire ? La question se pose avec plus de force encore pour ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a rassemblé plus de 28% des votes au niveau de l'Hexagone dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,4% des bulletins à Marquillies. Une performance à comparer néanmoins avec les 28,33% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors du second tour à Marquillies ? L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. En analysant sommairement la progression du RN qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part de suffrages conquis par le parti à Marquillies s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Assez pour acter un ancrage durable du parti dans la ville, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour le RN aux élections législatives à Marquillies ? Ce premier panorama établi au premier tour est évidemment à comparer avec ce qui a eu lieu en 2022. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Marquillies, déjà couverte par la 5ème circonscription du Nord, avait en revanche vu le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 28,33%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, restera derrière à 21,87%. Surprise totale : le RN réussira finalement à finir devant lors de ces législatives, avec 50,08%, contre 49,92% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV à l'issue du second round.

20:05 - Que peuvent esquisser les tendances de dimanche dernier pour Marquillies ? Selon les projections des sondeurs diffusées depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait décrocher entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes sécuriseraient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Sébastien Huyghe (Divers droite) a collecté 39,43% des voix à Marquillies dimanche 30 juin 2024, pour le premier tour des législatives. Victor Catteau (Rassemblement National) et Ophélie Delneste (Front populaire) suivaient en récupérant 36,32% et 23,4% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription n'a en revanche rendu le même classement que la cité, puisque c'est Victor Catteau qui y devançait ses adversaires, avec 40,08% devant Sébastien Huyghe avec 34,37% et Ophélie Delneste avec 24,26%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Marquillies ? Au cours des précédentes élections, les 2 005 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, la participation au 1er round des législatives 2024 à Marquillies était de 67,58%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 56,38% des électeurs de Marquillies (59) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 56,54% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Marquillies, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? À Marquillies, l'une des clés des législatives est indéniablement l'abstention. Marquillies a enregistré une participation de 67,58%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,73% au premier tour et 48,26% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,95% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 74,08% au premier tour, soit 1 186 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Marquillies (59274).

17:29 - Marquillies : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des élections législatives à Marquillies comme partout ailleurs. Dotée de 778 logements pour 1 982 habitants, la densité de la ville est de 287 hab par km². Ses 104 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,17%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 28,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,08%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 34 850 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Pour résumer, Marquillies incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.