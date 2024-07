Résultat des législatives 2024 à Seclin : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Seclin

Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Seclin ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Seclin s'élevait à 65,83%. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 73,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. La participation était de 73,23% au premier tour, soit 6 466 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,59% au premier tour et 44,34% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Seclin ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à pousser les habitants de Seclin à s'intéresser plus fortement au scrutin.